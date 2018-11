Vorskla: – Kan ikke garantere kamp i Kiev

NTB Sport

UEFA vedtok tirsdag flytting fra Poltava til Kiev etter at Ukrainas nasjonalforsamling innførte unntakstilstand i deler av landet som følge av det spente forholdet til Russland. Vorsklas visepresident Oleg Lysak sier at klubben ikke har fått bekreftelse fra Olympiastadion i Kiev om at kampen kan spilles der.

– De har ikke gitt oss bekreftelse eller noen annen form for svar, sier Lysak, som også sier flytting på så kort varsel skaper store problemer for billettsalget.

Han antydet at klubbens rike onkel Konstantin Zjevago mener flyttingen er et resultat av at Arsenal er motvillig til å reise til Poltava, som for øvrig ikke er omfattet av unntakstilstanden.

– For ærespresidenten vår er det en gåte hvorfor Sporting (Lisboa) og Qarabag kunne reise til Poltava og bo her, men ikke Arsenal, sier Lysak.

