Tøff kveld for Nyland da Villa spilte 5-5

Det endte 5-5 i en kamp der Tammy Abraham scoret fire mål for Aston Villa, mens Joe Lolley noterte tre assist og scoret fra 30 meter for Nottingham Forest.

For Nyland ble det ingen hyggelig kveld bak et svakt forsvar. Ifølge BBC endte alle Nottingham Forests avslutninger mellom stengene i nettet bak ham.

Abraham scoret hjemmelagets fire første mål, mens Anwar El Ghazi sto for 5-4-målet i det 75. minutt. Noen minutter tidligere var gjestenes Tobias Figueiredo blitt utvist, men Nottingham Forest spurtet til ett poeng med ti mann.

Lewis Grabban satte inn 5-5-målet i det 82. minutt, da Nyland måtte kapitulere for femte gang. I sluttminuttene hadde El Ghazi ballen i nettet to ganger, og publikum og Villa-spillerne jublet i noen sekunder for 6-5, men målene ble annullert for henholdsvis hands og offside.

Aston Villa er på 8.-plass i mesterskapsserien, tre poeng bak Nottingham Forest som ligger på 6.-plassen som ved sesongslutt vil gi opprykkssluttspill.

