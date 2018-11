Sampdoria-president anholdt, mistenkt for økonomiske misligheter

NTB Sport

Beslaget skal ifølge nyhetsbyrået AFP ha en samlet verdi på 2,6 millioner euro, tilsvarende 25,2 millioner norske kroner.

Ifølge den britiske storavisen The Independent skal klubbpresident Ferrero også være pågrepet i saken.

Til grunn for anklagene som rettes mot fotballtoppen og de fem øvrige mistenkte ligger det at et større pengebeløp skal mangle på Sampdorias konto i kjølvannet av at Pedro Obiang ble solgt til West Ham i 2015.

Etterforskningen skal også ha avdekket falske kvitteringer og fakturaer, hvitvasking av penger og usanne påstander om pengestrømmer i Ferreros virksomheter.

Sampdoria-presidenten er filmprodusent og eier blant annet flere kinoer i Roma.

Ifølge italiensk politi kan deler av inntektene fra Obiang-salget ha blitt brukt til å dekke gjeld i andre deler av Ferreros forretningsvirksomhet.

