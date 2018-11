Robbie Keane legger opp

NTB Sport

38-åringen, som har scoret flere landslagsmål for Irland enn noen annen med 68, skal nå fokusere på jobben som assistenttrener for landslaget i hjemlandet.

Mick McCarthy ble nylig ansatt som ny irsk landslagssjef, og Keane fikk rollen som hans høyre hånd. Sistnevnte erstatter navnebror Roy Keane i assistentjobben.

– I dag, etter 23 fantastiske år, offentliggjør jeg at jeg legger opp som fotballspiller, sier Keane i en uttalelse.

Han legger videre til at han aldri kunne ha forestilt seg hvilken retning livet hans ville ta i de to tiårene som har gått siden han spilte for moderklubben Crumlin United.

– Det har overgått alt jeg håpet på som fotballgal gutt i Dublin, sier Keane.

Totalt scoret han 126 mål på 349 kamper i Premier League. 91 av dem kom for Tottenham. I tillegg har han spilt for Coventry, Leeds og Liverpool.

I alt står spissveteranen bokført med 146 landskamper.

