Paris Saint-Germain senket bortesvake Liverpool og skapte høyspenning

PSG risikerte å få sjansen til plass i cupspillet knust onsdag, men påførte Liverpool høstens tredje bortetap i mesterligaen og klatret til 2.-plass. Nå er det Jürgen Klopps menn som ligger dårligst an før tre storklubber skal duellere om å gå videre.

Napoli slo Røde Stjerne 3-1 og leder gruppe C med ni poeng. Paris Saint-Germain, som med tap onsdag ville vært uten sjanse til avansement, har inntatt 2.-plassen med åtte poeng. Liverpool har seks og må slå Napoli i siste runde, helst med to måls margin, for å ta seg til cupspillet.

Mål av Marek Hamsik og Dries Mertens (2) ga ubeseirede Napoli seier og en god dose selvtillit før skjebnekampen på Anfield om to uker. Mens Liverpool er uten bortepoeng i mesterligaen, står laget med full pott på eget gress.

Herjet

PSG gikk voldsomt ut og herjet med Liverpool helt fra avspark. Forrige sesongs finalist er fortsatt ubeseiret i Premier League denne sesongen, men kom til Parc des Princes med 0-5 på sine bortekamper i Champions League.

Anført av Marco Verratti, Neymar og Mbappé virvlet PSG fram sjanse på sjanse foran Allisson i gjestemålet, og i det 13. minutt endte ballen i mål etter at Mbappé ble spilt fram på venstresiden. Virgil van Dijk hadde alle sjanser til å feie innlegget unna, men klareringen gikk rett til Bernat, som skar inn på banen og skjøt i mål mellom passive motspillere.

Mens lagkameratene sto og så på nådde Joe Gomez nesten fram med taklingsfoten, men han endret bare retning på skuddet og gjorde oppgaven umulig for Alisson.

Neymar og Mbappé var lenge usikre til onsdagens kamp etter at de forrige uke kom hjem fra landslagsoppdrag med skader, men de var begge strålende opplagt da PSG fortsatte å herje med Liverpool-forsvaret i første omgang. I det 37. minutt både startet og avsluttet brasilianeren angrepet som ga 2-0.

Neymar plukket opp ballen dypt på egen halvdel og satte i gang en av mange kjappe kontringer. Han spilte som så ofte Mbappé fram på venstresiden. Innlegget ble av Alisson klarert rett foran tåspissen til Edinson Cavani, men ikke lenger enn til Neymar, som i enden av et 70-metersløp satte inn returen.

Ny spenning

Liverpool var i kjempetrøbbel, men fikk en livline på tampen av første omgang. Sadio Mané stormet etter en løpeball, og Angel Di Maria kastet seg hodeløst inn i et taklingsforsøk. Akkurat i venstre hjørne av 16-meteren traff han beinet til Liverpool-spilleren, og med litt hjelp fra assistentene dømte Szymon Marciniak straffespark.

James Milner skapte ny spenning med sin redusering på overtid i omgangen.

Liverpool var mye bedre med i 2. omgang, men fortsatt var det PSG som var nærmest scoring. Alisson leverte en kjemperedning da Marquinhos nikket på mål etter et hjørnespark, mens Neymar trolig ble snytt for straffespark ti minutter før slutt.

Onsdagens kamper duker for en dramatisk avslutningsrunde i desember, og nå er det Klopps lag som har beintøft seierspress på seg.

