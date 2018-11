Håndball: Kolstad forsvarte førsteplassen

NTB Sport

Rasmus Carlsen førte an med åtte mål da Kolstad halte i land to nye poeng. Drammen ledet 20-16 ved pause, men gjestene vendte kampen i 2. omgang. Tapet gjør at Drammen på fjerdeplass er fire poeng bak serielederen.

Hakk i hæl med Kolstad følger Elverum og ØIF Arendal, som begge har en kamp mindre spilt. De tok hver sin seier i egen hall onsdag.

Elverum, som i helgen spiller om avansement i mesterligaen, kjørte over Haslum og vant hele 41-27. Simen Holand Pettersen ga seg ikke før han hadde scoret 12 ganger.

ØIF Arendal vant 30-21 over Bodø ved hjelp av seks scoringer fra Maximilian Jonsson.

Nærbø tok viktige poeng i bunnstriden da Bækkelaget ble slått 37-31. Laget er fortsatt nest sist, men det er nå tre poeng ned til jumbo Bodø og bare ett opp til Falk Horten på kvalifiseringsplassen.

