Tariks AIK selger livstidsbilletter

NTB Sport

Prisen for å se Tarik Elyounoussis AIK livet ut er satt til 189.100 svenske kroner.

– Jeg tror at vi kommer til å selge et par evighetskort, men jeg tør ikke å gjette på hvor mange. Jeg vet at det finnes mennesker som vil kjøpe kortet, sier AIKs billett- og markedssjef Fredrik Söderberg til Aftonbladet.

Prisen er en referanse til da klubben ble grunnlagt, i år 1891.

Eventuelle kjøpere bør nok føle en spesiell tilknytning til klubben, ettersom det rent økonomisk ikke er veldig lønnsomt. For en som trives best på sitteplassene midt på langsiden tar det nærmere 40 år før man tjener på evighetskortet, mens med ståplass tar det drøye 100 år.

(©NTB)