Skandalescener før mesterligakamp i Aten

Politiet måtte gripe inn da det brøt ut kaos på tribunene på Olympiastadion kort tid før kampstart i mesterligaoppgjøret mellom AEK Athen og Ajax.

Ifølge flere medier som var til stede på kampen ble det blant annet rapportert om at det ble kastet en bensinbombe, en såkalt molotov, mot supporterne fra det gjestende laget. Bomben skal ha eksplodert, men det er foreløpig ikke rapportert om skadde personer.

Bortelagets supportere havnet også i bråk med politiet og bilder fra stedet viser at politiet bruker batonger for å roe ned supporterne. Ajax-kaptein Matthijs de Ligt avbrøt oppvarmingen og gikk bort til egne supportere i et forsøk på å roe dem ned.

Også mandag kveld og tirsdag formiddag skal supportere fra begge lag ha røket i tottene på hverandre.

Selve kampen kom i gang til oppsatt tid.

Dusan Tadic ble kampens store spiller da han satte inn to mål på fire minutter i annen omgang. Den tidligere Southampton-spilleren sendte Ajax i ledelsen på straffe etter at Marko Livaja handset og ble utvist. 2-0 plasserte han i mål etter en pasning fra Klaas-Jan Huntelaar.

Med seieren sikret Ajax avansement til utslagsrundene i mesterligaen. Samtidig inntok de tabelltoppen foran Bayern München, som spiller senere tirsdag. AEK Aten har tapt alle kampene sine og har ingen mulighet til å nå sluttspill eller europaligaen.

