Copa Libertadores-finalen skal spilles utenfor Argentina

Returkampen i Copa Libertadores-finalen skal spilles 8. eller 9. desember utenfor Argentina, melder Sør-Amerikas fotballforbund (CONMEBOL).

Tidligere tirsdag ble det klart at CONMEBOL åpner disiplinærsak mot River Plate etter at klubbens supportere angrep Boca Juniors' lagbuss i helgen. Det skjedde i forkant av returoppgjøret mellom de to byrivalene, som skulle vært spilt lørdag.

Mandag tilbød den italienske byen Genova seg å være vertskap for finalen, men det er ikke besluttet hvor kampen skal spilles.

Den første kampen mellom de to rivalene endte 2-2.

