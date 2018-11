Hergeirsson ber spillerne riste av seg vonde følelser etter Kurtovic-skaden: – Vi må videre

NTB Sport

Kurtovic måtte ut med det som syntes å være en alvorlig kneskade i Norges 23-21-seier over regjerende verdensmester Frankrike søndag.

– Håndballen er brutal som alle andre kontaktidretter. Det fikk vi en påminnelse om i går, sa Hergeirsson da han innledet pressetreffet dagen derpå.

Sent søndag kveld opplyste Norges Håndballforbund at det ikke var mulig å ta MR av kneet før mandag. Landslagssjefen hadde ikke noe nytt om skadestatusen da han møtte pressen på Fornebu.

– Status quo er som i går. Hun skal gjennom undersøkelser i løpet av dagen. Når vi får det konstatert, får dere informasjon om det. Vi er lei oss når slikt skjer. Det blir følelsesmessig reaksjoner, og det er naturlig, men nå gjeldet det å riste det av seg.

– Amanda skal få god hjelp. Foreløpig forbereder vi oss på å spille EM uten henne. Vi sender gode tanker til Amanda og går videre. Det må vi, for vi skal spille EM. Alle i laget har en jobb foran seg og må tenke på seg selv. Vi har fokus på det vi kan gjøre noe med, sa Hergeirsson.

Preget

Det var ni minutter før slutt i den siste Golden League-kampen på Fornebu at det gikk galt for Kurtovic. I store smerter måtte hun ha hjelp til å komme seg av banen etter det som så ut som en vridning i kneet. Til stående applaus ble 27-åringen fraktet ut av hallen på båre og sendt til sykehus.

Det er stor frykt for at hun har pådratt seg en lignende skade som den Nora Mørk fikk tidligere i år. Györ-proffen røk da korsbåndet i høyre kne, og hun er ikke aktuell til EM i Frankrike.

Håndballjentene var preget etter søndagens kamp. Veronica Kristiansen hadde tårer i øynene da hun var i intervjusonen og snakket om Kurtovic-skaden.

Flere sliter

Landslaget er plaget med flere skader rett før mesterskapet. Thea Mørk gikk av banen med en kjenning i låret søndag, mens førstekeeper Katrine Lunde sto over oppgjøret etter et overtråkk under oppvarmingen.

– Karoline fikk en forstuing i foten. Det må undersøkes for å se om det ikke er noe alvorlig, men vi tror det går bra. Thea tar også MR på hamstringen. Det er ikke så mye mer vi kan si om det før undersøkelsene er gjort, sa Hergeirsson.

Fra før har kaptein Stine Bredal Oftedal slitt med en lårmuskel. Hun spilte ikke noen av Norges tre kamper på Fornebu. Hun har selv sagt at hun ikke frykter for EM. Søndag trøstet hun Kurtovic mens Romania-proffen fikk behandling på sidelinjen.

Norge er regjerende europamester og startet sitt tittelforsvar mot Tyskland i Brest lørdag. Deretter venter Tsjekkia (3/12) og Romania (5/12) i gruppespillet.

Hovedrunden går i Nancy, mens semifinaler og medaljekamper spilles i Paris i Bercy-hallen med plass til vel 18.000 tilskuere. Det var der Norge i 2007 tapte VM-finalen mot Russland i en kamp der russerne var klart best.

