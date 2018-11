NTB Sport

Storebror Bø skjøt 20 blanke treff og utmanøvrerte både lillebror Johannes og de øvrige seierskandidatene på siste skyting. Til mål kom han i ensom majestet, og gleden veteranen viste levnet liten tvil om at seieren betydde mye.

– Det er viktig å vinne. Ikke bare for å vise for andre at du er den beste, men mest for deg selv. De fleste tenker at skiskyting er mest av alt en fysisk idrett, men for meg er det mest mentalt. Det er et psykisk spill for å mestre hele konkurransen, sa Tarjei Bø.

Under OL i Pyeongchang sist vinter skjøt han ved et par anledninger bort en mulig medalje da det gjaldt som mest. Lørdag var situasjonen det stikk motsatte.

– Essensen i denne idretten er å mestre siste stående. Det gjorde jeg i dag, og jeg gjorde det på en måte jeg kanskje ikke har kjent på flere år. Jeg enset ingenting rundt meg og hørte ikke hva Johannes skjøt før jeg var ferdig og så opp. Å være i den modusen der er noe alle drømmer om, og den har jeg ikke vært i på to-tre år, sa storebror Bø.

Gal i øynene

Etter lørdagens sprint var han irritert på seg selv. 14.-plassen var langt unna der han ønsker å være.

– Derfor brukte jeg en del tid i etterkant på å tenke gjennom hvordan jeg hadde lyst til å angripe denne fellesstarten. I tillegg var jeg ganske sikker på at jeg kom til å komme i en sånn pallsituasjon i dag, sa 30-åringen.

Da fikk han rett i, og på siste stående var han akkurat så offensiv som han hadde sett for seg på forhånd.

– Jeg følte jeg var gal i øyene og skulle drepe den blinken. Det var artig, smilte skiskytterprofilen.

Godt var det også å vinne duellen mot lillebror Johannes. Det tar storebror som en bekreftelse på at prestasjonen hans holder høy internasjonal klasse.

Familien jublet

Lørdag kunne han også feire seieren sammen med foreldrene og kjæresten Gita. De var alle på plass på Sjusjøen for å følge sesongåpningen. Helgen ble slett ikke verst for Bø-familien. Lørdag vant Johannes sprinten, og søndag tok Tarjei hovedrollen og oppmerksomheten.

– Når familien er her, er det greit at de fortsatt har lyst til å snakke litt med meg også. Ikke bare Johannes. De husket at de har en sønn til, gliste 30-åringen etter seieren.

Kjæresten fikk riktignok ikke med seg øyeblikket da fellesstarten ble avgjort.

– Hun blir så nervøs når hun ser på, så hun sa hun måtte løpe ut i skogen da vi kom inn til siste skyting. Hun lever seg veldig inn i det, smilte Tarjei.

Nå rettes blikket mot verdenscupåpningen i slovenske Pokljuka. Den innledes med blandede stafetter neste helg.

