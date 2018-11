Kombinert: Norge på pallen tross Riibers dress-miss

NTB Sport

Pallplassen ble et lyspunkt på en dag der Riibers problemer med hoppdressen forkludret Norges planer om å vinne verdenscupsesongens første lagkonkurranse. Med et solid langrenn klatret kvartetten Magnus Moan, Jan Schmid, Riiber og Jørgen Graabak tre plasser.

Tyskland vant rennet 1.04,8 minutter foran Japan. Det skilte til slutt 1.48,4 ned til Norge.

– Det var selvfølgelig digg å ta igjen for det som skjedde i hoppbakken. Det var litt ekstra vilje ute i løypa, og det ble en bra konkurranse til slutt, sa Riiber til NRK.

Tidligere søndag så mulighetene for norsk seier i Ruka svært lovende ut. Rett etter hoppdelen lå Riiber og co. an til å få et utgangspunktet med 24 sekunder opp til Japan, men det var før kontrollørene slo ned på Oslo-guttens brudd på dressreglene.

Degradert

Det norske kombinertlandslaget ble degradert til sjetteplass og ble tvunget til å starte langrennsdelen hele 3.22 minutter bak teten.

Også østerrikernes Lukas Greiderer gikk i den samme fellen.

– Det var for lite luftgjennomstrømning enkelte steder. Det var også det samme utstyret som ble godkjent samme sted i går, så det er ganske uforståelig. Det er trist, sa sportssjef Ivar Stuan til NTB like etter at nyheten sprakk.

Reduserte gapet

Norges første byks på resultatlista kom ved andre veksling. Da ble Riiber sendt ut som nummer fem. Da var det litt over et halvminutt opp til den siste pallplassen. En irritert 21-åring vile bøte på dress-missen og leverte en sterk etappe.

Norge var treer da han vekslet med Graabak, og OL-mesteren fra 2014 trygget plassen på podiet.

– Ut fra forutsetningene var dette det beste vi kunne få, tror jeg. Jeg synes vi gjør jobben i bakken og gjør et bra langrenn. Artig med pall til slutt og at vi vinner duellen mellom lagene med tre hoppere, sa Schmid til NRK.

Av Norges tre tellende hopp gjorde Schmid det lengste med 141 meter. Moan greide 131, mens Graabak landet på 122.

Riiber åpnet verdenscupsesongen sterkt med andreplass i lørdagens individuelle renn.

