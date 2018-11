Real Madrid gikk på kjempesmell mot lilleputt

NTB Sport

Solari fikk jobben som Reals hovedtrener permanent for drøye ti dager siden, og hadde egentlig snudd trenden som fikk Julen Lopetegui sparket etter klubbens verste sesongstart på 17 år. Dråpen som fikk det til å renne over for styret var 1-5-tapet mot erkerival Barcelona.

Real Madrid sto med to strake seirer i ligaen og fire totalt etter at Solari tok over, men på bortebane mot Eibar sa det ordentlig stopp. Særlig storlagets forsvar gikk helt i oppløsning i avgjørende øyeblikk, samtidig som det ikke ville seg framover.

Først satte Gonzalo Escalante inn en retur etter at en lagkamerat fikk stå helt alene å fyre på Thibaut Courtois etter 16 minutter.

Luke på tabellen

Real Madrid fikk summet seg og slapp ikke inn flere mål før pause, men i starten av andre omgang kom problemene tilbake.

Sergi Enrich fikk stå alene på bakre og sikte på hjørnet til 2-0 etter 52 minutter, og fem minutter senere slapp Kike løs i feltet og satte sikkert inn 3-0.

Tapet etterlater Real Madrid på sjetteplass på tabellen med 20 poeng. Fire poeng skiller opp til Barcelona på tabelltoppen. Lionel Messi og co. skal opp mot serietreer Atlético Madrid senere lørdag.

Ramos i søkelyset

Eibar er kun to poeng bak Real Madrid på sjuendeplass.

Tapet kommer dagen etter at kaptein Sergio Ramos var i søkelyset etter at det kom fram via Football Leaks at han hadde levert en positiv dopingprøve etter mesterligafinalen i 2017. Saken ble senere henlagt fordi klubblegen tok på seg ansvaret.

Real Madrid har gått ut og nektet for at kapteinen har gjort noe galt.

Ramos spilte hele kampen lørdag.

