Kreftene tok slutt for Falla, 4.-plass på sprinten i Ruka

NTB Sport

Falla klarte ikke følge opp sprintseieren fra sesongåpningen på Beitostølen forrige helg. Etter å ha virket sterk hele veien fram til finalen tok kreftene slutt på oppløpet for den norske jenta.

Belorukova vant på tiden 2.52,62. Det var 1,12 sekunder foran svenske Maja Dahlqvist. Ida Ingemarsdotter tok igjen Falla på opløpet og kapret tredjeplassen med ett hundredels margin.

– Jeg har lyst til å gjøre det bedre, men bommet på oppløpet. Jeg kjempet alt jeg hadde. Jeg ble kjempestiv, men de kom fort de svenske jentene som tok meg igjen, sa Falla til NRK etter løpet.

Krista Pärmäkoski og Stina Nilsson ble nummer fem og seks. Sistnevnte falt rett før oppløpet.

Eneste norske

Falla, som var eneste norske kvinne som tok seg videre fra kvartfinalene, imponerte hele veien til finalen. I prologen var Falla nest raskest, kun slått av russiske Natalia Neprjaeva med 1,45 sekunder.

Falla tok seg enkelt videre kvartfinalen uten å bruke for mye krefter, men fikk det tøft i semifinalen mot sterke navn som Neprjaeva, Belorukova og den svenske duoen Nilsson og Ingemarsdotter. Den norske jenta knep andreplassen så vidt bak Nilsson, men også Belorukova og Ingemarsdotter tok seg til finale på tid.

Skuffet Østberg

Ingvild Flugstad Østberg ble sist i sitt kvartfinaleheat. Hun var skuffet over at det ikke ble noen semifinale i Finland.

– Det er litt kjedelig å stå her nå, sa Østberg og mener hun kanskje kunne ha gjort det bedre dersom det ikke hadde vært for svenske Hanna Falk.

– Jeg hadde min egen bane opp siste bakken, trodde jeg, men så kom det en gulblå drakt på høyresiden. Hun fikk vel et gult kort, og det sier vel egentlig alt, sier Østberg som ikke la skjul på at den svenske jentas manøver gjorde at hun mistet fart da skiene hennes ble krysset.

– Jeg skal ikke skylde på noe, jeg hadde alle muligheter til å gjøre det godt igjen etter det, men da har de andre allerede fått et forsprang. Men så rå er jeg ikke at jeg kan ta igjen det jeg tapte der. Men det er sånn som skjer, så jeg skal ikke syte og klage over det, sa Østberg.

I tillegg til Østberg ble det også stopp i kvartfinalen for Anna Svendsen og tvillingsøstrene Tiril og Lotta Udnes Weng. Ragnhild Haga, Heidi Weng og Kari Øyre Slind røk alle ut i prologen.

(©NTB)