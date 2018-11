Finne-dobbel da VIF tok farvel med Holm

NTB Sport

Etter fem kamper uten seier løsnet det for Ronny Deilas Vålerenga i årets siste seriekamp.

Hjemme mot Ranheim scoret Bård Finne to mål på to minutter og sørget for at Vålerenga passerte gjestene på tabellen. Før det hadde Finne og Chidera Ejuke svidd flere store muligheter til å gi Vålerenga føringen i første omgang, men hjemmepublikumet måtte vente til annen omgang før de fikk noe å juble for.

Seks minutter etter hvilen mottok Finne et langt oppspill, dro seg innover i feltet og satte ballen tilbake i motsatt hjørne. Even Barli i Ranheim-målet måtte da hente kveldens første ball ut av nettet.

Svakt forsvarsspill

Kun to minutter senere måtte han gjøre det samme.

Vålerenga utnyttet svakt forsvarsspill hos Ranheim. Abdi Ibrahim snappet ballen fra Ivar Erlien Furu og kom alene med Barli. Ibrahim holdt og holdt på ballen før han omsider la den til en umarkert Finne til venstre.

VIF-spissen scoret et av sine enkleste mål da han doblet hjemmelagets ledelse.

Få minutter før slutt havnet ballen bak Adam Larsen Kwarasey i VIF-buret. Men det Ranheim en kort stund trodde var en redusering ble imidlertid avblåst for offside.

På overtid fikk gjestene omsider sin redusering. Øyvind Storflor curlet et frispark over muren og inn bak Kwarasey. Men det ble med det ene Ranheim-målet, og Vålerenga stakk av med seieren.

– Jeg tror gutta hadde kontroll helt til Storflor satte den i krysset. Den var det ikke mye å gjøre noe med, sa VIF-trener Ronny Deila til Eurosport.

Holm-farvel

Tre minutter før full tid fikk hjemmepublikumet tatt farvel med Daniel Fredheim Holm, i det som var hans aller siste kamp i VIF-drakten. 33-åringen kom første gang til Vålerenga fra Skeid foran 2004-sesongen. Han velger å gi seg til tross for at han er tilbudt ny kontrakt.

Han rundet nylig 300 spilte kamper for klubben.

Både Vålerenga og Ranheim stanser på 42 poeng i årets eliteserie, men målforskjellen fører Vålerenga foran Ranheim. Vålerenga blir nummer seks, Ranheim nummer sju.

Stolt

Ranheim-spiller Kristoffer Løkberg var skuffet over resultatet, men er fornøyd med tabellplasseringen.

– Vi møter et godt fotballag. Vi hang godt med i perioder, og med litt mer hell hadde vi fått med oss poeng. Alt i alt skal vi være stolt over det (sjuendeplassen). Vi kom opp i eliteserien, var uredde og ga litt faen, og vi viser oss fram fra vår aller beste side i flere kamper. Sjuendeplass er over all forventning og noe vi er veldig, veldig stolte av, sa Løkberg til Eurosport etter kampen.

– Det er godt å ta med seg en sjetteplass, og det er deilig å se VIF på den øverste halvdelen. Nå er vi i god angrepsposisjon til å ta de plassene lenger opp, sier VIF-trener Deila.

