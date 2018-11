Carlsen og Caruana med nok en remis i sjakk-VM

NTB Sport

Stillingen er dermed 5,5-5,5 etter elleve strake remiser i London.

– Jeg fikk en overraskelse i åpningen, og gang på gang så greier vi å misse ting i åpningen, så det er jo litt uheldig. Så endte jeg egentlig opp med å bare spille veldig «safe», sa Carlsen til NRK etter partiet.

– Jeg hadde håpet å få et bitte lite press, men det var vanskelig. Men det er ikke noen krise, sier han.

– Det var et av partiene med minst innhold, sa Caruana.

– Jeg ble litt overrasket over at han ble overrasket. Jeg forventet at han var forberedt på det, fortsatte amerikaneren.

Kjedelig parti

Som ventet åpnet Carlsen med kongebonden, og det ble raskt et russisk forsvar. Caruana virket godt forberedt og spilte sine trekk raskt, mens Carlsen overrasket ved å bruke lang tid på sine trekk.

På et tidspunkt lå nordmannen hele 30 minutter bak Caruana på tid. Carlsen gikk for dronningbytte etter 13 trekk, og i de påfølgende trekkene ble mange offiserer byttet av.

Med fjorten trekk igjen til tidskontrollen hadde begge spillere igjen seks bønder og kun én springer. Partiet ble raskt slaktet i sosiale medier som en kjedelig forestilling, og det styrte mot remis.

Carlsen skaffet seg et bondeovertak og 0,6 på sjakkpila, men ekspertene mente likevel at Caruana hadde regnet seg fram til remis.

Etter 55 trekk og to og en halv time spilt, tok de hverandre i hånden og inngikk remis for ellevte gang i dette VM.

Svarte brikker for Carlsen

Det gir Caruana et godt utgangspunkt før siste parti mandag. Da spiller amerikaneren med hvite brikker.

Om også det 12. partiet ender i remis, blir det omspill i hurtigsjakk onsdag. Der er nordmannen favoritt. I VM 2016 slo han Sergej Karjakin etter omspill.

(©NTB)