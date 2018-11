Bayern tapte ytterligere terreng

NTB Sport

Bayerns marerittstart på sesongen fortsetter, og med uavgjort lørdag ligger den tyske storklubben hele ni poeng bak serieleder Borussia Dortmund. Klubben befinner seg på 5.-plass, og framtiden til trener Niko Kovac ser ikke lys ut med 21 poeng på 12 kamper.

Niklas Süle og Thomas Müller (2) scoret for vertene, mens 21 år gamle Lukebakio hadde en drømmekveld med tre scoringer mot forrige sesongs mester.

– Jeg er alt annet enn fornøyd, jeg veldig irritert. Vi gjorde for mange feil bak. Man kan ikke forsvare seg slik i bundesligaen, sa Kovac etter kampen, ifølge DPA.

Dortmund slo Mainz 2-1 på bortebane etter scoringer av Lukasz Piszczek og Paco Alcácer, som nylig gikk til klubben permanent. Alcácer står dermed med imponerende ni mål på sju seriekamper. Dortmund har 30 poeng og ni poengs forsprang på Bayern.

– Selvfølgelig ser vi på tabellen. Men det er fortsatt andre gode lag, sa Dortmund-trener Lucien Favre etter kampen.

Leipzig gikk på et surt tap borte mot Wolfsburg og tapte også terreng til Dortmund. Eintracht Frankfurt fortsetter derimot å imponere og slo Augsburg 3-1 borte. Sébastien Haller noterte seg for sesongens niende mål og sjette målgivende da laget klatret til annenplass.

I oppgjøret mellom Hertha Berlin og Hoffenheim endte det i målbonanza og 3-3. Rune Almenning Larsen sto i mål for vertene. Han klarte ikke å forhindre gjestene, med Håvard Nordtveit på midtbanen, i å sette tre avslutninger i nettet. Per Ciljan Skjelbred var ubenyttet reserve for hovedstadslaget.

Schalke tok en viktig seier i bunnen da de knuste Nürnberg 5-2. De kongeblå befinner seg nå fire poeng over kvalifiseringsplassen etter en svak start på sesongen.

