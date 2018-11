Thingnes Bø et spørsmålstegn før sesongstarten

NTB Sport

I helgen er det nasjonal sesongåpning på Sjusjøen, mens verdenscupen starter i slovenske Pokljuka om snaut to uker.

Thingnes Bø understreker at han ikke er nervøs før rennene på «hjemmebane», men det er åpenbart at han er spent og ikke har den sedvanlige selvsikkerheten over seg.

– Jeg er egentlig et spørsmålstegn. Jeg vet ikke hvordan helgen vil bli, sier Thingnes Bø til NTB.

– Jeg er veldig spent, men ikke nervøs. Jeg gleder meg til å komme i gang og se hvordan formen og skytingen er. Og til å bruke neste uke til å tilpasse meg ut fra hva som var bra eller dårlig her. Så det er veldig viktig at vi får de konkurransene her, slik at vi får forandret på det vi føler er feil, fortsetter han.

Trøblete tid

I sommer giftet han seg, og deretter ventet noen fine hvetebrødsdager med helt fri. Thingnes Bø fikk trent godt på sensommeren, men da han skulle begynne oppkjøringen mot den nye sesongen for alvor, startet problemene.

– Jeg hadde rhinovirus og ryggproblemer som hemmet hverandre i forlengelse. Først var jeg syk i to uker og brukte så en uke til opptrening. Deretter tok jeg det litt rolig inn mot en samling der vi skulle trene hardt og gå testrenn, men så røk ryggen på starten av den samlingen, forteller OL-mesteren fra Pyeongchang og fortsetter:

– Det ble en lang periode uten trening, og det er uheldig. Jeg mistet testløp i Oberhof og andre steder. Men jeg tror at formkurven nå vil gå oppover gjennom og forbi denne helgen.

Fourcade-jakt

Stryningen bedyrer at han har tid nok til å bli klar til verdenscupstarten. Der går det første individuelle rennet, normaldistansen, onsdag 5. desember.

For Thingnes Bø blir det viktigere enn noen gang å henge med fra start. Målet er nemlig å slå Martin Fourcade og vinne verdenscupen sammenlagt.

– Ja, med ham som utfordrer så har du ikke råd til feiltak. Skal du ha det, må de komme denne helgen. Og så må du ta konsekvensen av de eventuelle feiltakene før det starter i Pokljuka.

Ikke bekymret

Landslagstrener Egil Kristiansen er enig i at Thingnes Bø har hatt en «veldig rufsete» oppkjøring og sier at det ikke ser veldig bra ut for 25-åringen på kort sikt.

Men han vet bedre enn de fleste hvor raskt det kan snu.

– Johannes kan ha en utrolig progresjon på kort tid. Med godt med trening kommer han opp på et høyt nivå veldig fort. Så du skal aldri si aldri, sier han med blikk på verdenscupstarten.

Og når vi snakker om VM, som kommer først i mars i svenske Östersund, er Kristiansen enda mer positiv.

– Det er definitivt en fordel for Johannes at VM kommer senere enn normalt.

Lørdag går skiskytterne sprint på Sjusjøen, mens fellesstart står på programmet søndag.

