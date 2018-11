Kanté forlenget med Chelsea

NTB Sport

Kanté kom til London-klubben i 2016, og franskmannen var med å vinne Premier League i sin første sesong på Stamford Bridge.

– Jeg er veldig fornøyd med å ha forlenget med Chelsea. Det har vært to fantastiske år, og jeg håper det fortsetter slik framover, sier Kanté til klubbens nettsider.

– Etter at jeg kom hit har jeg utviklet med som spiller, utfordret meg selv og fått priser jeg aldri har tenkt på tidligere. Jeg liker byen, klubben og jeg er glad for at jeg skal være her enda lengre, sier han videre.

Chelsea-direktør Marina Granovskaia sier de viste at de hadde signert en spesiell spiller da 27-åringen ble hentet til Vest-London.

– Men han har forbløffet alle med sin utrettelige jobbing og sin uegoistiske oppførsel. Utenfor banen er han en dedikert profesjonell og et ydmykt menneske, til tross for at han er verdensmester og har vunnet Premier League to ganger. Vi ser fram til fem nye år med N’Golo Kanté i hjertet av Chelseas midtbane, sier Granovskaia.

Ifølge avisen Evening Standard vil Kanté motta en ukelønn på 290.000 pund, drøye tre millioner kroner, noe som gjør han til klubbens best betalte spiller.

Kanté vant Premier League med Leicester i 2015/16-sesongen og tok et nytt ligagull med Chelsea sesongen etter. Han var også en del av det franske laget som i sommer gikk til topps i fotball-VM.

