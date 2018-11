Fullt kaos ventet Johaug i Kuusamo

NTB Sport

Interessen for 30-åringen er enorm foran hennes første verdenscuprenn etter dopingdommen og den påfølgende utestengelsen.

Etter en flytur som ble forsinket med over en time grunnet sen avgang fra Gardermoen, ventet et stort pressekorps på Johaug.

I ankomsthallen på flyplassen i Kuusamo ventet åtte TV-team (tre norske, to finske, to svenske og ett tysk) på henne. I tillegg til de åtte mikrofonene, talte vi ni andre lydopptakere på bordet foran henne under den drøyt ni minutter lange seansen der hun fortalte om sin kommende retur til verdenscupsirkuset.

Johaug virket stødig og sikker og var godt forberedt på det som ventet. NTB reiste samme rute over til Finland, og det var ikke mye nervøsitet å spore. Vi observerte flere som tok kontakt med henne for å ønske henne lykke til, både på Gardermoen og i mellomlandingen i Helsingfors.

Det er lite som tyder på at Johaug vil få en tøff velkomst av publikum og tilskuere når hun går søndagens 10-kilometer i klassisk stil i Ruka.

– Det har vel sjelden vært så mye folk på Kuusamo Airport. Men jeg synes det er utrolig koselig at folk bryr seg om meg, og ser fram til at jeg er tilbake på startstreken, sa Johaug.

Therese Johaug kjente at gleden over å konkurrere var tilbake da hun gikk sesongåpningen på Beitostølen. Der endte det med to seirer.

Nå gleder hun seg til sitt comeback i verdenscupen igjen etter å ha mistet to hele sesonger på grunn av uvøren bruk av en leppekrem.

– Jeg kjente på Beitostølen at konkurransegleden var tilbake. Og det var det viktigste svaret jeg fikk på de to skirennene jeg gikk der, sa Therese Johaug til det frammøtte pressekorpset.

Vil kjempe om pallplass

30-åringen fra Dalsbygda måtte turnere spørsmål på både norsk, svensk, finlandssvensk og engelsk.

– At jeg kan starte verdenscupen med å gå 10 kilometer klassisk, en av mine favorittdistanser, gjør at jeg gleder meg til å få på meg startnummeret igjen, sa hun og la til at hun håpet å være med å kjempe om en pallplass.

Johaug har tidligere snakket om at hun ikke kan utelukke reaksjoner fra tilskuerne når hun starter i renn utenlands etter sin dopingutelukkelse. Og enkelte svenske medier bruker ordet «jukser» da de oppsummerte foran helgens renn.

– De får stå for det. Jeg kan se meg selv i speilet og vet at jeg aldri har forsøkt å jukse.

På spørsmål om hva hun har av forventninger foran denne sesongen svarer Johaug på at hun synes det er godt å være tilbake og få gå konkurranser igjen.

Vet ikke hvor jeg står

– Jeg har lyst til å kjempe i toppen og komme tilbake på det nivået jeg var på. Det er en drøm, og så får vi se hva jeg klarer.

Johaug sier hun ser for seg mange tette dueller.

– Det er mange jenter som har tatt steg. Jeg har ikke konkurrert med dem på to år, og jeg vet ikke hvor jeg står. Så det blir spennende, sa Johaug.

(©NTB)