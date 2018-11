Curlingkvinnene rykket opp til A-divisjonen

NTB Sport

Norge slår følge med Estland opp til neste års europamesterskap i svenske Helsingborg. Fredag kveld møtes de til finale på nest øverste nivå.

Skip Skaslien og co. fikk en god start mot Litauen med to poeng i første omgang, men havnet i trøbbel da Litauen plukket ett poeng i begge de to neste omgangene. Deretter «stjal» det baltiske laget hele fire poeng da Norge hadde siste stein.

De norske curlingkvinnene stresset ikke og reduserte umiddelbart til 5-6. Litauen øke forspranget med ett poeng i sjette omgang, men falt av da Skasliens lag tok fem poeng på de to neste omgangene.

Litauen reduserte til 8-10, men kom ikke nærmere seier i opprykkskampen.

Estland tok steg opp til A-divisjonen etter 7-3-møtet med Tyrkia.

