Alpint: Guay legger opp etter lagkameratens stygge treningskrasj

Den canadiske veteranen tok valget etter at lagkamerat Manuel Osborne-Paradis dagen før falt stygt på trening og pådro seg dobbelt beinbrudd i leggen. Uhellet skjedde bare et par dager før fartsalpinistenes verdenscupstart i Lake Louise.

Der skulle også Guay stille på startstreken, men i stedet vil canadierne stå uten to av sine største stjerner på hjemmesnø.

– Det hadde absolutt en betydning, ja. Jeg hadde bare noen få startnumre senere enn Manny da jeg hørte at han hadde krasjet og trengte å bli løftet opp med helikopter. Jeg satte meg inn i hans situasjon, og da tenkte jeg: «Oi, hvis det hadde skjedd meg akkurat nå, vet jeg ikke om jeg hadde hatt energi til å gå gjennom en slik rehabilitering igjen». Så jeg tror det fikk meg til å bikke over kanten og ta avgjørelsen, sa Guay.

37-åringen har selv vært mye skadeplaget og hatt en rekke kneoperasjoner. Ryggsmerter gjorde at han måtte stå over OL i Sør-Korea i februar.

Guay er en av Canadas mest dekorerte skiløpere. I 2011 ble han verdensmester i utfor, mens han senest i 2017 tok VM-gull i super-G. Totalt vant han fem verdenscuprenn og var på podiet 24 ganger. Hans siste verdenscuptriumf kom i Kvitfjell i mars 2014.

– Dette er en bittersøt dag. Jeg avslutter et kapittel for det som har vært en stor del av livet mitt. I flere tiår har jeg jobbet for å bli den beste alpinisten i verden, representere landet mitt verden over og få være medlem av et utrolig lag, sa Guay.

Fartssesongen starter med utfor lørdag. Dagen etter er det super-G i Lake Louise.

