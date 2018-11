Alcácer med permanent overgang til Dortmund

NTB Sport

Det bekreftet den tyske storklubben på sitt nettsted fredag.

– Vi har informert Barcelona om at vi vil benytte oss av kjøpsopsjonen, sa Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc.

– Paco er helhjertet med oss, han har raskt funnet seg til rette og har blitt en viktig del av vårt lag. Han er en målscorer av høy klasse og har allerede vunnet flere viktige kamper for oss. Vi ser fram til flere mål og målgivende pasninger fra Paco de kommende årene, fortsatte Zorc.

25-åringen kom til Dortmund fra Barcelona på utlån i ett år i sommer, og har gjort et umiddelbart inntrykk med ni mål på bare åtte kamper, inkludert seiersmålet mot Bayern München for to uker siden.

– Jeg er veldig fornøyd i Dortmund, i et fantastisk lag, sa Alcácer.

– Dortmund var og er det rette stedet for meg. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å gjengjelde tilliten jeg har fått, la han til.

Spanjolen har skrevet under en kontrakt til sommeren 2023. Dortmund har ikke offentliggjort overgangssummen, men Bild og Kicker spekulerer imellom 21 og 23 millioner euro. Ytterligere fem millioner euro kan bli lagt til i bonuser.

