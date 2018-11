Zuccarello friskmelder seg selv

NTB Sport

Nordmannen har måttet stå over tre strake kamper på grunn av lysketrøbbel, men kjente bedring på torsdagens trening.

– Det føles bedre enn det gjorde sist. Det var fint å være der ute, sa Zuccarello i et intervju som er publisert på klubbens Twitter-konto.

Han håper å kunne være tilbake på isen til neste kamp.

– Forhåpentligvis kan jeg spille, men det er ikke opp til meg. Det er en tøff tropp å komme seg inn i, sa han.

Lysketrøbbelet har vært vanskelig å kontrollere.

– Det er vanskelig. Du tror du er frisk, men så presser du deg for hardt, så du får et tilbakeslag. Det er en skade som er vanskelig, fordi jeg har ikke hatt den før, så jeg vet ikke hvordan det skal føles.

Zuccarello kunne glede seg over at lagkameratene i New York Rangers banket byrival Islanders 5-0 på hjemmeis onsdag.

Seieren ble en heftig revansj for et Rangers-lag som sist uke tapte 5-7 for Islanders, det åttende tapet på rad mot naboen.

