VG: West Ham betalte 39 millioner for å bli kvitt Nordtveit

NTB Sport

Det er dokumenter i datalekkasjen Football Leaks som avslører de store summene som tilfalt Nordtveit og agenten hans, Jim Solbakken, da overgangen tilbake til tysk fotball gikk i boks.

Nordtveit måtte godta en betydelig lønnsreduksjon i sin nye klubb, men fikk til gjengjeld en solid kompensasjon fra West Ham. Midtstopperen fikk ifølge dokumentene utbetalt 34 millioner kroner, som skal tilsvare én årslønn.

– Jeg diskuterer ikke personlige ting, sier Nordtveit til VG om opplysningene.

Agent Solbakken skal ha fått 4,8 millioner kroner for å sørge for at overgangen til Hoffenheim ble fullført. Den tyske klubben betalte på sin side om lag 77 millioner kroner for å hente Nordtveit fra West Ham, som hadde hentet han gratis fra Borussia Mönchengladbach året før.

(©NTB)