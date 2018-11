Værproblemer gir tøffere løype i Ruka, og fordel Johaug?

NTB Sport

Det kan være en fordel for Therese Johaug, spekulerer svenske Aftonbladet.

– Det ligger noe i det, sier Sveriges landslagssjef Rikard Grip på spørsmål fra avisen.

Ruka i Finland er kjent for streng kulde, og normalt er ikke snømangel utfordringen når det skal være renn der. Denne gang er det annerledes, og det vil påvirke helgens renn.

– Det blir en tøffere løype, sier Grip etter at arrangøren ble tvunget til å vrake den planlagte sløyfa på 5 kilometer. I stedet skal kvinnene søndag gå tre ganger 3,3 kilometer og mennene fire ganger 3,75 kilometer når 10 og 15 kilometer klassisk står på programmet.

Det medfører at to krevende bakker skal passeres en gang mer enn planlagt.

Verdenscupen innledes med klassisk sprint lørdag. Det er distanserennene søndag som påvirkes av snømangelen i Ruka.

– Organisasjonen har jobbet ekstremt hardt for å gjennomføre konkurransene ifølge den opprinnelige planen. Dette er den beste løsningen under disse forholdene, og nå kan vi garantere spor av veldig høy kvalitet for utøverne, sier arrangørens generalsekretær Seppo Linjakumpu ifølge Aftonbladet.

Det er uvisst om snømangelen kommer til å påvirke løpernes mulighet til trening.

(©NTB)