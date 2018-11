Skadd Zucca gikk glipp av Rangers-seier i New York-derby

NTB Sport

Kampen mot Islanders er den tredje kampen på rad nordmannen har måttet stå over på grunn av en lyskeskade.

Statistikken var på forhånd ikke på Rangers' side da de møtte Islanders på Madison Square Garden onsdag. Rangers har tapt de siste åtte kampene mot Islanders siden starten av desember i fjor, og siden starten av desember 2015 har de tapt 12 av 13 kamper mot Islanders, skriver NHL.

Denne statistikken ble imidlertid brutt da lagene møttes på Madison Square Garden onsdag, hvor Rangers briljerte.

Det tok ikke mer enn 29 sekunder før Rangers scoret kampens første mål, signert Filip Chytil. Tre minutter etterpå kom hjemmelaget med nok en nettkjenning, denne gang av Cody McLeod, før Neal Pionk scoret kampens tredje. Alle de første tre målene kom i løpet av kampens åtte første minutter.

I andre periode fortsatte Rangers å briljere. Etter 17 minutter satte Kevin Hayes pucken i mål og sørget dermed for Rangers' fjerde scoring.

I tredje og siste periode var det Chris Kreiders tur, som etter drøye 16 minutter scoret det siste målet i Rangers sin sjuende strake hjemmeseier.

Rangers ligger på 2. plass i sin NHL-avdeling etter 22 spilte kamper. Fasiten viser tolv seirer og åtte tap. I tillegg har de to poeng fra kamper som har gått videre til forlegning, men endt i tap for New York-laget.

