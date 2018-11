Mistenkt i belgisk fotballskandale vil legge kortene på bordet

NTB Sport

Det melder det belgiske nyhetsbyrået Belga. Spilleragenten Dejan Veljkovic er en svært sentral person i belgisk fotball og er siktet for organisert kriminalitet, hvitvasking og korrupsjon.

Det er en svært omfattende etterforskning som pågår. I oktober gjennomførte belgisk politi 44 razziaer mot klubber og personer med tilknytning til fotball i landet. Også i andre land ble det gjennomført politiaksjoner i samme etterforskning.

Flere av Belgias største og mest kjente klubber er blant de involverte.

Om det er riktig at Veljkovic vil samarbeide med politiet og fortelle alt han vet, kan det være et gjennombrudd i saken.

Ifølge Belga kan Veljkovic bli en av de første som benytter seg av en ny kronvitneordning i Belgia, der man ved å gi avgjørende opplysninger i store saker kan få kraftig redusert straff for egne lovbrudd.

Veljkovic ble onsdag løslatt fra varetekt. Om hans sak omfattes av kronvitneordningen, risikerer han høyst fem års betinget fengsel og en bot på 80.000 euro.

Belgias fotballforbund har siden politiaksjonene for over en måned siden prøvd å få klarhet i nøyaktig hva politiets mistanker består i, men har ennå ikke nådd fram. Det er likevel klart at det foreligger mistanke om økonomisk svindel og kampfiksing.

