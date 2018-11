Infantino vil ha utvidet VM som brobygger

NTB Sport

– Kanskje er fotballen en måte å bygge broer, sier han i et intervju med den britiske avisen The Guardian .

Det er allerede bestemt at VM i USA, Mexico og Canada i 2026 skal avvikles med 48 lag. Å utvide fra 32 lag allerede i sluttspillet som er tildelt Qatar vil bety at man må legge kamper til naboland, hvorav flere er fiendtlig innstilt til Qatar.

– Vi så med mesterskapet i 2026 at det ble gitt til tre land som heller ikke har de beste politiske eller diplomatiske forbindelser. Men fotball kan avstedkomme mirakler, som vi vet, sa Infantino.

For å kunne avvikle mesterskapet med 48 lag vil Qatar måtte jobbe tett med land på tvers av politiske uoverensstemmelser, blant dem sannsynligvis Saudi-Arabia.

– Åpenbart er forholdet til nabolandene en faktor som kompliserer saken, men når det handler om fotball pleier folk å snakke sammen likevel, sier Infantino.

Qatar forbereder et mesterskap spilt på åtte arenaer. Infantino er helt klar på at det ikke holder til å gjennomføre et mesterskap med 48 lag.

– Vi har en åpen og oppriktig diskusjon om det. Om det viser seg mulig og gjennomførbart så blir jeg svært fornøyd. Går det ikke så er jeg fornøyd likevel. Men jeg ville ikke vært fornøyd om vi ikke engang prøvde, sier FIFA-presidenten.

