Heltemottakelse da LeBron James kom hjem

NBA-superstjernen har spilt for hjemstatens lag Cavaliers i to perioder på til sammen 11 år, og løftet i 2016 klubben til dens første NBA-tittel noensinne. Det var også byens første tittel i en av de store idrettene siden 1964.

Etter å ha spilt NBA-finale med Cavaliers fire år på rad forsvant han i sommer til Lakers, men velkomsten han fikk i Cleveland var diametralt motsatt det han opplevde da han i desember 2010 kom tilbake til byen som Miami Heat-spiller. Den gangen ble han behandlet som en sviker, buet ut og æreskjelt på det groveste.

«Takk, LeBron» sto det denne gang på lystavla, mens publikum reiste seg og hyllet ham. Det ble også spilt en hyllestvideo på storskjermen.

Stor betydning

– Å komme tilbake og få den mottakelsen jeg fikk i kveld betyr mye ikke bare for meg, men for hele familien min. I de 11 sesongene jeg spilte for denne klubben prøvde jeg alltid å gi alt jeg hadde både på og utenfor banen, sa LeBron etter å ha hjulpet Lakers til 109-105-seier.

Han scoret 32 poeng, hentet 14 returer og leverte sju assist da laget tok sin sjette seier på de sju siste kampene.

– Vi skrudde opp forsvarsspillet i siste periode. De ga oss hard kamp, men vi beholdt roen. Vi er et ungt lag og blir stadig bedre, sa superstjernen.

Lakers har nå ti seirer og sju tap, lagets beste seiersprosent siden april 2013. Cavaliers har, akkurat som første gang LeBron forlot klubben, falt til NBA-kjelleren resultatmessig og står med to seirer og 14 tap.

Warriors sliter

Tittelforsvarer Golden State Warriors, som har møtt Cavaliers i finalen fire år på rad og vunnet tre av gangene, måtte onsdag tåle sitt fjerde strake tap da Oklahoma City Thunder vant 123-95 i Oakland. Det er første gang siden 2013, for 450 kamper siden, at Warriors har tapt fire kamper på rad.

Thunder-stjernen Russell Westbrook noterte 11 poeng, 11 returer og 13 assist. Det er 105. gang han greier trippel-tosifret i NBA. Den tyske reserven Dennis Schröder førte an for gjestene med 32 poeng.

– Jeg tror dette laget kan bli virkelig stort, sa Schröder, som fikk sjansen fordi guardene Terrance Ferguson og Hamidou Diallo måtte ut med skade. Diallos skade er trolig alvorlig.

Warriors savnet sin superstjerne Stephen Curry, som er skadd igjen.

Thunder tok sin 11. seier på de 13 siste kampene etter å ha tapt de fire første. Laget er sammen med Warriors i tetsjiktet i Western Conference, der én seier skiller mellom de fem første lagene.

Giannis Antetokounmpo førte an med 33 poeng, 16 returer og ni assist da Milwaukee Bucks slo Portland Trail Blazers 143-100. Laget er med 13-4 nest best i øst og hele NBA, bak Toronto Raptors (15-4).

