Boksuksess for Klæbo – dobler opplaget

Det betyr at «Johannes & morfar» selger mye bedre enn forventet. I utgangspunktet var det trykket 10.000 bøker, men forlaget så seg raskt nødt til å øke opplaget.

– Ja, vi selger mer enn vi trodde på forhånd. Dette er jo ingen bok med skandaler, men rett og slett en hyggelig bok om sterke og gode relasjoner mellom en morfar og et barnebarn. Boken ser ut til å ha truffet veldig godt. For Fair Forlag er det ny salgsrekord, sier forfatter Knut Georg Andresen og legger til at salget har gått jevnt siden lanseringen 26. oktober.

Matcher ikke Northug

Klæbo selv er for alvor i gang med skisesongen og går verdenscupåpning i finske Ruka kommende helg.

Han har likevel fått fulgt med på boksalget og gleder seg over suksessen.

– Salget går langt bedre enn vi hadde trodd. Og dette er jo en bok som er kjemisk fri for skandaler, i motsetning til visse andre, sier Johannes Høsflot Klæbo med adresse til lagkameraten Petter Northug.

Nylig skrev NTB om at Northug har kapret førsteplassen på bokhandlernes bestselgerliste med selvbiografien «Min historie». Den passerer i disse dager 80.000 i opplag og er solgt til Sverige, Finland og Estland

– Når det gjelder skandaler er vel jeg å anse som en amatør i forhold til Petter, smiler Klæbo.

Gir tilbake til klubben

Boken om 22-åringen er ingen biografi, men en «feelgood»-bok om forholdet mellom den unge olympiske mesteren og hans morfar, trener og læremester, samt personene rundt.

– Og vi har heller ikke med noen skandaler rundt morfar i boken. Eventuelle skandaler får vente med til det skulle bli aktuelt med en biografi. Men det får vente til karrieren er over, og det er lenge til. Jeg har jo knapt startet, sier Klæbo via Fair Forlag.

Trønderen gir 100.000 kroner av overskuddet fra boksalget til skigruppa i klubblaget Byåsen.

– Vi ønsker å bidra til klubben. Norske klubber gjør en fantastisk innsats for sine medlemmer til tross for svak økonomi. Byåsen er en av mange klubber som har gjort og gjør en fenomenal innsats for sine medlemmer og for Trondheim by. Jeg har masse å takke Byåsen for, sier langrennsløperen.

