Friski: Åtte norske slopestylekjørere til verdenscup i Østerrike

Ruud vant nylig et verdenscuprenn i Big air i Italia.

– Løypa her i Stubai er kul, med kreative rails og gode hopp. Vi har hatt to dager med trening, og det virker som folk er «stoka» og får til triksene sine. Vi stiller et sterkt lag, sier han.

Johanne Killi er eneste norske i kvinneklassen.

– Det er gøy å være tilbake i konkurransesesong, og denne gangen i slopestyle som er grenen jeg liker mest, sier hun.

Norge stiller med følgende utøvere: Birk Ruud (Bærum), Sebastian Schjerve (Namsos), Ulrik Samnøy (Bærum), Ferdinand Dahl (Ingierkollen Rustad), Christian Nummedal (Hakadal), Mikkel Brusletto Kaupang (Geilo), Petter Ulsletten (Dombås), Johanne Killi (Dombås).

Det er kvalifisering torsdag, mens selve rennet avvikles fredag.

