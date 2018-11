Fanchinis comeback stoppet av beinbrudd

NTB Sport

33-åringen falt under super-G-trening i Copper Mountain tirsdag. Hun brakk leggbeinet og en finger. Dessuten skadet hun kneet. Nå flys hun hjem til Italia for videre undersøkelser.

I januar offentliggjorde Fanchini at hun hadde fått påvist en svulst og måtte opereres. Hun måtte gjennom operasjon og cellegiftbehandling og mistet blant annet OL i Pyeongchang. Først for noen uker siden var behandlingen fullført.

– Nå er det over. Etter ti måneder kan jeg si at jeg er helt frisk, tvitret hun i begynnelsen av denne måneden, og nylig reiste hun til Nord-Amerika for å delta i fartsrenn der.

Fanchini har to verdenscupseirer i utfor på merittlista.

(©NTB)