Dybala og Icardi åpnet målkontoene i landslaget

Det høres kanskje merkelig ut, men ingen av de to spissene som har bøttet inn mål for henholdsvis Juventus og Inter, hadde scoret for landslaget før tirsdagens kamp.

Oppgjøret mot Mexico var bare minuttet gammelt da Icardi fikk fulltreff i sin åttende landskamp. Dybala, som spilte for Argentina for 18. gang, satte inn 2-0-målet i kampens 87. minutt.

Resultatet var for øvrig det samme som da lagene møttes til landskamp sist fredag.

De to angriperne er blant spillerne det skal satses på i Argentina i årene framover. Icardi fikk ikke plass i troppen til årets fotball-VM, mens Dybala ble avspist med bare noen minutters VM-fotball.

Samtidig har Lionel Scaloni, midlertidig landslagssjef, valgt å klare seg uten Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín og Lionel Messi i de fire kampene siden han tok over ansvaret fra Jorge Sampaoli.

En annen som viste seg fram mot Mexico tirsdag, var Stuttgart-proffen Santiago Ascacibar, som styrte midtbanen i sin tredje landskamp.

