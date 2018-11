UEFA-presidenten stempler europeisk superliga som fiksjon

NTB Sport

Tidligere i måneden hevdet det tyske bladet Der Spiegel at 16 europeiske toppklubber er bedt om å signere en intensjonsavtale om å slutte seg til en utbryterliga.

Om det skulle skje, vil det bety slutten for mesterligaen i dens nåværende form. Ceferin tar planene tilsynelatende med knusende ro.

– Superligaen vil aldri skje. Det er på en måte en fiksjon eller en drøm, sier toppsjefen for Det europeiske fotballforbundet (UEFA), ifølge BBC.

Der Spiegels opplysninger var basert på dokumenter Football Leaks har gjort tilgjengelige for samarbeidende nyhetsmedier. Flere saker derfra har den siste tiden dominert nyhetsbildet.

Vil finne løsninger

Den europeiske klubbforeningen (ECA) avviser kjennskap til planene om en superliga fra 2021.

– Jeg kan bekrefte at vi aldri har sett, diskutert eller vært involvert i arbeidet med dette dokumentet. Vi samarbeider fullt og helt med UEFA om å forme fotballen for framtiden, sier ECA-leder Andrea Agnelli, som også er styreleder i Juventus.

Ifølge Der Spiegel er den italienske giganten blant klubbene som er invitert til å delta i en superliga med løfte om at de ikke kan rykke ned uansett resultater.

Ceferin og Agnelli sier det blir jobbet for å finne en løsning for å gjøre Champions League enda mer lukrativ.

– Vi har noen ideer. Alt jeg kan si, er at enhver superliga er uaktuelt, fastslår UEFA-presidenten.

Gammel trussel

Det har lenge eksistert planer om en europeisk superliga som ikke skal være underlagt dagens fotballmyndigheters kontroll. Opprettelsen av Champions League i 1992 var en reaksjon på en slik trussel, og UEFA har gjort mye for å tilgodese de største klubbene med stadig mer lukrative økonomiske avtaler for å avskjære planer om utbryterserier.

De nye planene dukker opp akkurat når det pågår diskusjon om hvorvidt man skal gå for en mer rettferdig distribusjon av inntektene fra mesterligaen og europaligaen. Under dagens system får de største klubbene en meget stor del av den økonomiske kaken.

European Leagues, en interesseorganisasjon for 32 europeiske serieforeninger, gikk nylig sterkt inn for en mer rettferdig fordeling. At planene om en superliga kommer ut nå kan ses som et pressmiddel fra de største klubbene mot en endring av fordelingsnøkkelen.

