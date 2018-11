Storhamars mesterligaeventyr er over

NTB Sport

Storhamar var i ferd med å rakne i midtperioden, men kom kraftig tilbake og sikret sterke 4-4 mot Skellefteå i første åttedelsfinale på Hamar.

Dermed var kampen om avansement helt åpen før returoppgjøret. Storhamar yppet seg lenge, men 0-2 i andre periode ble skjebnesvangert.

Storhamar tok kommandoen på borteis etter bare fem minutter da Steffen Thoresen straffet en snublende Skellefteå-spiller i overtall, men Juhamatti Aaltonen utlignet raskt da svenskene var én spiller mer.

Utvisninger var skummelt i Sverige tirsdag, og Joel Johansson sørget for at Storhamar ledet 2-1 før midtperioden med en kanon av et skudd etter tolv minutter.

I andre periode ble det tyngre for Storhamar. Bud Holloway scoret to mål på rappen, det første mens hjemmelaget var i overtall, og kampen var snudd.

Patrick Thoresen fikk sjansen alene med keeper med seks minutter igjen av tredje periode, men mislyktes og det endte med 2-3-tap.

Mathis Olimb klarte ikke komme på poenglista for Skellefteå mot sine landsmenn tirsdag, men kunne juble for avansement.

(©NTB)