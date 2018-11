Northug møter Cologna på Gålå

NTB Sport

Sveitseren står dermed over verdenscupåpningen i finske Ruka, og skal etter planen gå 15 kilometer fri teknikk fredag og 15 kilometer klassisk søndag, skriver Nettavisen.

Det er VM som er det store målet for Cologna, og i et intervju med den sveitsiske TV-kanalen SRF sier han det ikke er verdenscupen som står øverst på prioriteringslista.

Northug på sin side stiller til start på fredagens distanserenn og lørdagens sprint under norgescupen på Gålå. Trønderen har vært langt unna gammel storhet og ble disket på Beitostølen. Lørdag gikk han ikke engang videre fra sprintprologen. Han tror ikke det blir noe verdenscup på ham før jul.

– Jeg tror det blir vanskelig med verdenscup, og for min del blir det å konkurrere på nivå to og trene. Det har respondert bra på trening den siste uka, men det har ikke blitt mye. Jeg må ta med meg disse konkurransene, og så får i se hvordan kroppen fungerer, sa Northug til pressen før Beitostølen-åpningen.

Han gir seg selv tre uker før han bestemmer seg for retningen videre.

– Jeg har presentert plan C og D for dere, og som jeg håper skal bidra til at jeg kan gå fortere etter jul. Det skal mye til, men sjansen er der. Hvis jeg ikke går fort på ski fra midten av desember, da er det slutt. Da er kvalifiseringen over, og så får vi se om det blir noe mesterskap. Siste frist er å gå fort på ski i den skandinaviske cupen. Tre uker. Da vet jeg mer.

