Mulig PSG-krise, Neymar og Mbappé skadd for landslaget

NTB Sport

Brasils Neymar fikk problemer etter å ha prøvd seg med et skudd etter bare fem minutter av kampen mot Kamerun i Milton Keynes. Tre minutter senere forlot brasilianeren banen med det som så ut som en lyskeskade. Angriperen ble erstattet av Evertons Richarlison, som sørget for at Brasil ledet 1-0 til pause.

Verdens dyreste fotballspiller scoret i Brasils 1-0-seier over Uruguay på Arsenals hjemmebane i London fredag.

Godt nytt kom heller ikke fra Frankrikes nasjonalarena, hvor Mbappé måtte gå av banen ti minutter før pause mot Uruguay. 19-åringen krasjet med motstanderens keeper og ble skadd i skulderen.

PSGs neste kamp i Ligue 1 er mot Toulouse, før Liverpool kommer til Paris til storoppgjør i mesterligaen om en drøy uke.

