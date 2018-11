Kamara skjøt Norge til gruppeseier i nasjonsligaen

NTB Sport

To ganger dukket Kamara opp på helt åpent mål og sendte ballen kontrollert i nettet bak Kostas Panayi. Først på en hodepasning fra Omar Elabdellaoui i første omgang, så på et hjørnespark fra Ole Selnæs rett etter pause.

Skåret i gleden var at Mohamed Elyounoussi rett før slutt kom for sent inn i en duell, fikk sitt annet gule kort og ble utvist. Men det kunne ikke ødelegge dagen.

Kamara var allerede Norges toppscorer i år takket være sitt hattrick mot Australia i mars, men med sitt mål nummer fire og fem for sesongen sluttet MLS-proffen seg til Joshua King og Mohamed Elyounoussi som mestscorende spiller i Lars Lagerbäcks tid som landslagssjef. Han revansjerte seg dermed grundig etter en skuffende kamp mot Slovenia som førte til at mange stusset da han fikk ny tillit på Kypros.

– Jeg følte meg ikke så skarp mot Slovenia. Jeg var sykt fokusert foran denne kampen på at jeg skulle være skarp og score på sjansene jeg fikk. Det greide jeg, og det er deilig, Det er på scoringer jeg måler meg selv som spiss, sa han til NTB.

Norge møtte middelhavsøya for 11. gang og tok den 11. seieren. Belønningen var opprykk til nasjonsligaens B-divisjon, som garanterer en ekstrasjanse til å kvittere ut EM-billett dersom det ikke lykkes i den ordinære kvalifiseringen neste år. Resultatene i nasjonsligaen gjør også at Norge seedes på nivå 3, ikke 4, når EM-kvalifiseringen trekkes i Dublin 2. desember.

I bakrommet

Kypros hadde offentliggjort laget sitt i 4-4-2-formasjon, men kom på banen med tre midtstoppere og spilte 5-4-1. I begynnelsen ble det veldig trangt da Norge prøvde å spille seg gjennom i midten, men hjemmelaget avga nok bakrom til at det kunne utnyttes.

Ved hjelp av langpasninger skaffet Norge etter hvert mange gjennombrudd, særlig på kantene, og det var et slik som ga et etterlengtet ledermål i det 36. minutt.

Håvard Nordtveits lange framspill sendte kaptein for dagen Omar Elabdellaoui i fullt firsprang bak Kypros-forsvaret på høyrekanten, og hans presise nikk fant Ola Kamara alene foran mål. Landslagets toppscorer i år scoret enkelt sitt fjerde landslagsmål i 2018.

– Da fikk vi ro i laget, sa Kamara.

Norge hadde 64 prosent ballbesittelse det første kvarteret, men andelen sank da laget fant at lange baller var den mest effektive måten å plage hjemmelaget. Birger Meling og Mohamed Elyounoussi ble flere ganger spilt bak Kypros-forsvaret.

God kontroll

Den første sjansen hadde Kamara på innlegg fra Meling i det 8. minutt, men nikken gikk over via Kypros-stopper Kostas Laifis' arm. Dommeren vurderte det ikke som kvalifisert til straffespark.

Senere i omgangen hadde Moi, Markus Henriksen og Elabdellaoui skuddforsøk fra god posisjon, uten å treffe godt nok. Litt defensivt rusk ga kontringskåte kyprioter noen halvsjanser, men virkelig farlig ble det ikke foran Rune Almenning Jarstein.

Til pause gikk de norske godt fornøyd i visshet om at det sto 0-0 mellom Bulgaria og Slovenia. Norge var aldri borte fra tabelltoppen i løpet av mandagskvelden.

Martin Ødegaard erstattet Iver Fossum halvveis og la straks ut på et dribleraid i feltet som skapte panikk i Kypros-forsvaret. Kypriotene glemte markeringen på det påfølgende hjørnesparket, og Kamara punkterte kampen. Da måtte Bulgaria score tre ganger for å gå forbi Norge, og den oppgaven var for stor.

Kamara kunne gjort hattrick igjen. Han var senere gjennom to ganger, men sentret uegoistisk til først Moi og senere innbytter Alexander Sørloth. Ingen av dem fikk til avslutningen. Få minutter før slutt skjøt Sørloth over åpent mål på returen etter et Ødegaard-raid. Han greide ikke å leve opp til far Gøran, som før Alexander ble født scoret fem mål på Norges fire første kamper mot Kypros.

Ti minutter før full tid ble Kypros-midtstopper Valentinos Sielis noe strengt utvist da han felte Ole Selnæs på vei mot mål. Da sto det 1-1 i Sofia, og det meste var avgjort.

Landslagsåret ble rundet av med den åttende seieren på ti kamper. Det er første gang siden 2005 at Norge vinner så mange ganger i et år, og den gang var det på hele 16 kamper.

(©NTB)