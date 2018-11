Berg fortsetter også om Stabæk rykker ned

NTB Sport

Stabæk-treneren bekrefter til VG at han fortsetter også hvis utfallet er nedrykk etter helgens serieavslutning.

– Jeg er her og skal være her uansett hva som skjer på slutten. Jeg trives med å jobbe med spillerne her, sier Berg til avisen.

Berg ble presentert som ny Stabæk-trener 4. juli etter at Toni Ordinas måtte gå.

Stabæk ligger under nedrykksstreken før skjebnekampen hjemme mot Strømsgodset lørdag. Også drammenserne er i faresonen og risikerer å rykke ned med tap dersom Start og Lillestrøm vinner sine kamper.

Sandefjord er allerede klar for 1. divisjon, mens Stabæk (28 poeng), Start (29), Lillestrøm (29) og Strømsgodset (30) kjemper mot nedrykk.

Siste serierunde spilles slik:

Brann – Odd, Haugesund – Start, Lillestrøm – Kristiansund, Rosenborg – Bodø/Glimt, Sandefjord – Molde, Stabæk – Strømsgodset, Tromsø – Sarpsborg, Vålerenga – Ranheim.

