Ny VM-remis mellom Carlsen og Caruana

Etter sju strake partier med remis, ble det straks mer futt etter Caruanas aggressive start i mandagens parti. Regjerende verdensmester Carlsen kom raskt litt under, ifølge datamaskinene som følger spillet, og det luktet tidlig problemer for nordmannen.

Han brukte lang tid på sine trekk, og etter 20 trekk viste maskinene en fordel på 0,3 poeng til Caruana. Da brukte han over en halv time før han etter sigende gjorde det riktige trekk c5, og rett etter viste pilen fordel 0,7 for amerikaneren. Den fordelen bare økte etter det neste trekket. I trekk 24 valgte Caruana et litt forsiktig bondetrekk, og dermed utlignet det hele seg.

Det skjedde etter at enkelte av supermaskinene viste vunnet stilling til Caruana i en periode. Caruana hadde også en periode nesten en time mer fram til tidskontrollen enn Carlsen. Også dette utlignet seg etter hvert.

– Jeg hadde kanskje muligheten, så jeg er skuffet. Han forsvarte seg godt, sa Caruana til NRK.

Bytte

Etter blant annet et dronningbytte endte det hele i et sluttspill som ebbet ut med at spillerne ble enige om en ny remis før tidskontrollen på trekk 40.

Åtte remis på rad er for øvrig remisrekord i VM. Det har skjedd bare én gang tidligere.

– Han spilte en variant som er veldig ubalansert og skarp, som jeg egentlig har forventet i flere runder. Det kom i dag, og da var jeg ikke helt mentalt klar, merket jeg. Det ble veldig skarpt, og det var han som hadde all moroa, sa Carlsen til NRK etter partiet.

Godt forsvar

Magnus Carlsen har vært flink til å forsvare seg under press hittil i denne VM-kampen.

– Jeg synes at jeg forsvarte meg bra. En stund var jeg usikker, og jeg er glad for at jeg overlevde dette partiet. Jeg er glad for at jeg løste oppgavene på en rimelig måte også i dag, konkluderte Carlsen.

Begge spillerne har to hvite og to svarte partier igjen å spille. Magnus Carlsen spiller med hvite brikker i det neste partiet onsdag.

En eventuell omspillskamp spilles 28. november.

