Gascoigne siktet for seksuell trakassering

Politiet opplyser til Sky News at den tidligere engelske fotballspilleren Paul John Gascoigne, skal møte i retten neste måned i forbindelse med et seksuelt overfall av en kvinne om bord på et tog fra York til Durham.

Gascoigne ble arrestert på Durham stasjon da toget ankom etter at han skal ha befølt en kvinne på toget. Politiet har senere bekreftet at 51-åringen har blitt siktet for seksuell trakassering.

Gascoigne, ofte omtalt som «Gazza», regnes som en av Englands mest talentfulle fotballspillere noensinne. Han spilte for blant annet Newcastle, Tottenham, Lazio, Rangers, Middlesbrough og Everton mellom 1985 og 2002.

Dessuten hadde han en stjernerolle i Englands landslag som kom til VM-semifinale i 1990 og EM-semifinale i 1996. 51-åringen fikk med seg 57 kamper på det engelske landslaget.

Etter karrieren har Gazzas liv vært preget av utenomsportslige problemer. Han har blant annet sittet i fengsel og slitt med alkoholisme.

