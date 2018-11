Tross kronår for landslaget: Kan bli dårligst i Norden

NTB Sport

Åge Hareides Danmark har rykket opp til nasjonsligaens A-divisjon, mens Janne Anderssons Sverige kan gjøre det samme tirsdag (med hjemmeseier mot Russland).

Island rykket ned fra A-divisjonen, men spiller på nest høyeste nivå om to år. Finland har allerede sikret opprykk til B-divisjonen etter å ha vunnet sine fire første kamper i en gruppe der Hellas og Ungarn er blant rivalene.

Norge har under Lars Lagerbäcks ledelse hatt et resultatmessig veldig sterkt år. De ni første kampene har gitt sju seirer, en uavgjort og ett tap, med 14-5 i målscore. Ikke siden 2012 har Norge hatt flere seirer enn tap i et kalenderår.

Statistikken for 2018 er ikke langt unna tidenes beste norske landslagsår i 1999 (10-2-1, mål 27-7). Likevel er det ikke gitt at Norge rykker opp fra C-divisjonen.

Før mandagens kamper skiller ett plussmål i norsk favør i duellen med Bulgaria. Norge må i sin bortekamp mot Kypros matche bulgarernes resultat hjemme mot Slovenia for å holde dem bak seg på tabellen.

Lykkes det ikke, vil neste nasjonsliga spilles med Danmark og kanskje Sverige i A-divisjonen, Island og Finland i B-divisjonen og Norge på nivå tre.

