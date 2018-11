Straffe i siste sekund berget Elverums mesterligahåp

NTB Sport

Med den dramatiske seieren holdt Elverum liv i drømmen om å ta seg videre fra Champions League-gruppespillet på nivå to. Med to kamper igjen ligger hedmarkingene fortsatt på fjerdeplass, men har kun to og ett poeng opp til tabelleder Wisla Plock og toer Ademar Leon.

Søndagens oppgjør så ut til å ebbe ut med uavgjort. I sluttsekundene stormet de rumenske gjestene i angrep, men rotet bort ballen. Det skulle koste Dinamo Bucuresti dyrt. Elverum kontret ved Sigvaldi Gudjonsson, som skaffet vertene straffe.

Simen Holand Pettersen gikk bort til sjumeteren og kastet ballen sikkert i nettet. Da var det full jubel i Terningen Arena.

Elverum kom best i gang i egen hall. De hvitkledde føk opp i 4-1-ledelse, men rumenerne kom hardt tilbake. På 10-10 rykket Bucuresti-laget ifra og scoret fire mål før hjemmelaget gjorde sitt neste. Elverum lå under 12-15 til pause.

Etter sidebyttet hevet Elverum seg, og det ga full spenning hele veien. Lagene byttet på å ha ledelsen, men stort sett var hedmarkingene det ene målet foran.

Alexander Westby ble Elverums toppscorer med åtte mål på tolv skudd. Rett bak fulgte Lukas Sandell med sine sju fulltreffere for hjemmelaget.

Elverum står i likhet med gruppetreer Dinamo Bucuresti med ti poeng etter åtte kamper. Michael Apelgrens menn har igjen oppgjør hjemme mot tabelljumbo Wacker Thun og borte mot spanske Ademar Leon. Det er de to beste i gruppen som går til omspill om en plass i mesterligaens cupspill.

