Lagerbäck med full kontroll på Bulgaria-utviklingen

NTB Sport

– Innledningsvis trenger jeg ikke å vite noe. Vi skal fokusere på oss selv og å vinne kampen, men hvis vi for eksempel leder 1-0 og trenger flere mål så er det lurt å vite det, så vi ikke blir liggende for defensivt, sier Omar Elabdellaoui til NTB.

Håvard Nordtveit lar det være helt opp til Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen å avgjøre hvilken informasjon som gis videre til spillerne underveis i bortekampen mot Kypros.

– Om Slovenia for eksempel skulle gå opp i ledelsen, vil det ikke være noe minus for oss å vite det. Da kan det gi en ekstra liten «push». På den andre side ville det sikkert bli stressende å få vite at Bulgaria for eksempel leder 3-0 tidlig. Da kan det bli litt mye kokos utpå der, sier han.

– Lars og Perry på sidelinja får bestemme hva vi får vite.

Tett duell

Det er så tett mellom Norge og Bulgaria at utviklingen i Sofia helt klart vil påvirke kampplanen i Nikosia. Norge blir gruppevinner ved minst å matche Bulgarias resultat, men om Norge vinner 1-0 og Bulgaria 2-0, er det bulgarerne som rykker opp.

– Vi kommer til å ha en person på plass i Sofia, og vi vil ha løpende kontakt, akkurat som i forrige kamp. Vi er nødt til å spille på Bulgarias resultat og kan ikke bare konsentrere oss om å vinne. Da kreves det litt mer både av oss på benken og av spillerne, sier Lagerbäck.

– Jeg skulle gjerne sluppet å coache ut fra utviklingen i en annen kamp, men denne gang må vi det.

Stefan Johansen vil gjerne holdes informert.

– Jeg tror det kan være en fordel. Det handler litt om balanse i laget og hvor mange folk vi skal sende fram. For min egen del synes jeg det er greit å vite, sier han.

Smart

Fredag jaget Norge mål med stadig større risiko inntil Bjørn Maars Johnsen satte inn 1-1 mot Slovenia i det 85. minutt. Da løp spillerne ut til benken for å få vite om risikoen skulle skrus ned igjen og i så fall hvor langt. På det tidspunkt lå Bulgaria under på Kypros.

Rett etterpå utlignet bulgarerne på straffespark, og på overtid hadde de en kjempesjanse som ble reddet på streken. Hadde Bulgaria vunnet, ville ett norsk mål i Ljubljana vært ett for lite, men Elabdellaoui synes det var rett avgjørelse å skru ned risikoen.

– Vi hadde sendt veldig mange opp og var svært offensive. Det var ikke sånn at vi ble defensive, men vi var smarte og sørget for å ha god balanse i laget. Vi klarte jo å skape muligheter etter utligningen også, sier han.

At Kypros trenger en seier i forsøket på å unngå nedrykk til D-divisjonen kan også spille inn mandag.

– Det kan være positivt for oss. Hvis de må gå framover for å score mål, kan det bli mer rom for oss på deres banehalvdel, sier Nordtveit til NTB.

(©NTB)