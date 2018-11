Kristoffersen slått av Hirscher i verdenscupåpningen i slalåm

NTB Sport

Kristoffersen lå kun sju hundredeler bak Hirscher etter førsteomgangen og hadde en god posisjon til å vinne rennet.

Likevel viste østerrikeren hvorfor han er best i verden og vant rennet foran Norges håp, som ble henvist til andreplass. Svenske André Myhrer kom på tredjeplass 1,41 sekunder bak Hirscher.

– Hva skal man si? Det er jo et hav foran resten. Per dags dato er han tydeligvis bare én prosent bedre eller noe sånn, men sånn er det. Det er godt å starte med en andreplass. Det er en lang sesong, sa Kristoffersen til NRK etter målgang.

– Jeg fikk et tips fra Michael Matt (lagkamerat) om den siste porten. Det var et godt innspill som hjalp meg, og det kan ha vært avgjørende, sa Hirscher til ORF.

Bakken i Levi skapte utfordringer for de norske utøverne. Leif Kristian Nestvold-Haugen gikk i bakken i finaleomgangen, men valgte å fortsette selv om tiden gikk og endte på 24.-plass. 30-åringen ble far for andre gang natt til lørdag.

Både Simen Ramberg Christensen og Timon Haugan kjørte ut i starten av finaleomgangen. Det samme gjorde Sebastian Foss Solevåg i førsteomgangen. Jonathan Nordbotten klarte ikke å avansere til finaleomgangen.

(©NTB)