Nasjonsligaen: Sterk svensk triumf i Tyrkia

– Fantastisk bra innsats av spillere. Vi vinner helt rettferdig, sa Sveriges trener Janne Andersson til TV12 etter 1-0.

Avgjørelsen kom etter 71 minutters spill i Konya. Midtstopperen var sikker da han scoret. Det var hans niende landslagsmål og det sjette på straffe.

Seieren gjør at svenskene kan vinne sin gruppe på nivå to i turneringen. Men da kreves en ganske klar seier over Russland i tirsdagens hjemmekamp.

Sverige står med en seier, en uavgjort og et tap på tre kamper. Russerne ligger tre poeng foran før avgjørelsen. Det går mot en thriller i Stockholm til uka.

