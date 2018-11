Klæbo viste klasse med sterk spurtseier

NTB Sport

Trønderen ledet an i feltet, men Gjøran Tefre snek seg forbi før siste bakk. Da skrudde Klæbo på turboen og rykket ifra førdianeren, men bak truet Emil Iversen. Iversens angrep på oppløpet holdt ikke helt inn, og Klæbo gikk kontrollert inn til sin tredje strake sprintseier på Beitostølen.

– Det var tungt. Skikkelig hardt. Jeg var så stiv i finalen at det var bra vi ikke hadde noen flere runder, sa en sliten seiersherre til NRK etter målgang.

– Iversen kom fort på oppløpet, men heldigvis hadde jeg kontroll. Det er godt å få svar på at skøyteformen egentlig er helt grei, sa Klæbo videre.

Eirik Brandsdal tok tredjeplassen knepent foran Tefre. Sindre Bjørnestad Skar og Finn-Hågen Krogh fikk det tungt i finalen og endte henholdsvis 7,94 og 9,94 sekunder bak Klæbo.

Tefre var i en klasse for seg i den første semifinalen. Vestlendingen var også sterkest i prologen da han snek seg forbi Klæbo. Iversen vant det andre semifinaleheatet foran Klæbo, som slakket ned da avstanden ned til konkurrentene var trygg.

Petter Northug måtte nøye seg med bare å gå sprintprologen på Beitostølen. Med 35.-plass var han et snaut sekund for sent ute til å sikre seg plass i utslagsrundene. Trønderen har slitt med formen og går ikke søndagens distanserenn i fri teknikk.

