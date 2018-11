Huseklepp sentral da Åsane tok viktig steg mot ny 1.-divisjonskontrakt

NTB Sport

KFUM ledet lenge på eget gress, men i løpet av det siste kvarteret snudde Åsane kampen mye takket være veteranen Huseklepp. Dermed har Åsane et godt utgangspunkt før returoppgjøret i Bergen søndag 25. november.

Sammenlagtvinneren spiller 1. divisjon i 2019.

– Jeg er ikke bra i foten, men jeg klarer å gjøre litt. Når jeg kan være med og bidra til at vi snur kampen, så er jeg glad for det. Jeg skulle helst spilt hele, men det klarer jeg ikke for øyeblikket, sa Huseklepp til Eurosport etter kampslutt.

KFUM i ledelsen

Første omgang var av det målløse og jevne slaget. Åsane åpnet klart best, men vertene kjempet seg inn i kampen. Lars Olden Larsen sto for omgangens største sjanse, men Åsane-keeper Borger Thomas hindret baklengs.

Etter sideskifte fikk Olden Larsen hull på byllen for «Kåffa». Hjemmelaget vartet opp med en rekke skuddforsøk, og da ballen endte foran 20-åringen, viste han ingen nåde og dunket kontant inn 1-0.

Skadeplaget veteran

Det var usikkert om skadeplagede Huseklepp ville bli klar til oppgjøret. Han ble byttet inn etter 69 minutter og brukt kun seks minutter på å utligne for Åsane. 34-åringen curlet ballen elegant i lengste hjørne og sørget for bergensernes første nettkjenning siden 28. oktober.

Snuoperasjonen var komplett fem minutter før slutt. Huseklepp serverte Michael Ogungbaro, som ladet kanonen fra 23 meter. Skuddet gikk via et KFUM-bein og i nettet bak Knut André Skjærstein. Det sikret Åsane første stikk i kvalifiseringskampen.

Åsane har spilt i 1. divisjon siden 2015, mens KFUM sist var innom divisjonen i 2016. 2.-divisjonslaget fra Oslo slo Fredrikstad i kampen om å møte Åsane, som endte tredje sist i årets 1. divisjon.

