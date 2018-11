Tønseth vant på Beitostølen, Northug diskvalifisert for skøyting

NTB Sport

Tønseth og Iversen var i en klasse for seg gjennom mesteparten av løpet som åpnet langrennssesongen, stort sett med førstnevnte et lite hakk foran.

Mot slutten økte bare avstanden til feltet bak, og Tønseth viste seg ekstra sterk. Han slo Iversen med 12,4 sekunder.

Røthe og Martin Johnsrud Sundby var i tøff kamp om tredjeplassen, og til slutt stakk Røthe av med pallplassen med 8,2 sekunds margin. Han var 29,3 sekunder bak Tønseth i mål.

– Det var kjempeartig. Det var jevnt lenge, og så fikk jeg ryggen til Sjur. Der hadde jeg en fordel sammenlignet med Emil. Men jeg fryktet ham på slutten, sa Tønseth til NRK.

– Sjur gjorde en kjempejobb, og jeg må egentlig takke ham litt. Det var artig at han også kom på pallen, la Byåsen-løperen til.

Fornøyd Iversen

Mange har spådd at Iversen for en svært god sesong i langrennssporet. Selv var han heller ikke forbauset over at han gikk bra på Beitostølen.

– Jeg har vært i form, så jeg er ikke overrasket over jeg går bra i klassisk. Men jeg er veldig fornøyd med løpet.

– For meg er det helt greit å ta annenplassen bak Didrik. Han er glad i å vinne her i Norge. Jeg får prøve å slå ham når vi flyr utenlands, sa Iversen.

Hans Christer Holund ble fragått med 1.07,4 minutt og tok 5.-plassen. Etter ham fulgte i tur og orden Johannes Høsflot Klæbo, Andrew Musgrave og Simen Hegstad Krüger.

Northug ute

For Petter Northug ble langrennsåpningen en god treningsøkt. Trønderen ble diskvalifisert for å ha tatt flere skøytetak i klassiskløpet.

– Det ble 15 kilometer duathlon for meg. Jeg burde vært disket flere steder. Det var både mye skøyting og en del staking, innrømmet Northug selv overfor NRK.

Han var også et stykke bak de aller beste da han gikk i mål fredag. 42 sekunder skilte opp til daværende leder Erland Kvisle.

Tungt

– Det gikk tungt og tregt de to siste rundene, og det var jo som spådd, det. Jeg fikk en fin treningsøkt, men det er jo kjedelig å gå når formen er dårlig, sa Northug.

Han var fryktelig kritisk til egen form i opptakten til sesongåpningen og antydet at skikarrieren kan være over før jul om han ikke kommer i form. Men 32-åringen gir ikke opp ennå.

– Jeg skal konkurrere litt, trene litt og forhåpentligvis respondere på det. Og gjør jeg det, så tror jeg at veien opp til sprint er kortere enn man skulle tro. Men nivået der er blitt brutalt de siste årene, så ingenting er selvsagt, sa Northug.

